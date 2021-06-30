Основний постачальник двигунів: Rolls-Royce припиняє співпрацю з БелАЗом

Таке рішення ухвалили через введені санкції ЄС проти Білорусі.

Британська компанія Rolls-Royce Group припиняє співпрацю з білоруським БелАЗ.

Про це йдеться в листі британської компанії до професійної спілки білорусів у Великій Британії.

Таке рішення прийняли через введені санкцій ЄС проти Білорусі.

"Rolls-Royce вжила заходів відповідно до Кодексу поведінки, корпоративних цінностей і юридичних зобов'язань. Отже, відповідно до недавніх санкцій ЄС, введених щодо БелАЗа, від 22 червня 2021 року Rolls-Royce припинив всі операції з БелАЗ і будь-якими клієнтами, які належать або частково належать БелАЗ", — йдеться в повідомленні

Компанія продавала двигуни на БелАЗ через свою німецьку дочірню компанію MTU Friedrichshafen GmbH. Rolls-Royce була одним з основних постачальників двигунів для білоруського підприємства.

Тим часом економічні секторальні санкції Європейського союзу проти Білорусі вже вступили в силу.

Раніше Рада Європи офіційно прийняла нові обмежувальні заходи як відповідь на ескалацію грубих порушень прав людини в Білорусі, агресивне переслідування громадянського суспільства, демократичної опозиції та журналістів, а також у зв'язку з примусовою посадкою літака Ryanair в Мінську 23 травня 2021 року.

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