Небезпеки понаднормової роботи: як вберегти здоров’я трудоголіка

Переобтяжені роботою люди скаржаться на хронічний головний біль, болі в хребті та надмірну тривогу.

У Всесвітній організації охорони здоров’я дійшли висновку, що надмірна робота призводить до виникнення інсультів і навіть передчасної смерті. Загрози для здоров’я напряму залежать від кількості відпрацьованих робочих годин на тиждень. Про те, як не втратити здоров’я при понаднормовій роботі, йдеться 30 червня у сюжеті ТСН.19:30.

За даними ВООЗ, 9 відсотків від загальної кількості населення світу працює понаднормово. Згідно з дослідженнями, які проводилися по всьому світі, майже 400 тисяч людей померли через інсульти і стільки від серцево-судинних захворювань саме через надмірну роботу, яка займала понад 55 годин на тиждень.

Від вигорання на роботі потерпають не лише рядові працівники, часом це стає проблемою навіть для урядів розвинених країн. Скажімо, від перевтоми знепритомнів прямо у парламенті міністр охорони здоров’я Нідерландів, якому через виснаження довелося подати у відставку. Ще одного міністра в цій країні на 3 місяці відсторонили від виконання обов’язків також через вигорання.

В Україні теж не бракує людей, які надміру працюють, маючи на те різні причини. Менеджерка Тетяна пояснює, що, окрім морального задоволення від виконаної роботи, вона має змогу утримувати велику родину. Щоправда, минулого року половину заробленого жінка щомісяця почала віддавати психологу за терапію.

“Коли ти любиш свою роботу, то насправді все досить природньо, але фізично воно часом виснажливо”, - зізнається вона.

Неврологиня Анастасія Гончар каже, що розпізнати трудоголіків дуже просто за симптомами нездужання. “Вони звертаються зі скаргами на хронічний головний біль, болі в хребті, а ще - надмірну тривогу. Це незаперечні ознаки понаднормової праці, які для здоров’я безслідно не минають”, - каже медик.

Окрім невміння вчасно зупинитися самому на роботі, часом причиною понаднормової роботи стає примус роботодавця. В такому разі, як пояснює юрист Георгій Сандул , необхідно відстоювати свої права.

“Коли роботодавець телефонує о 9 вечора і каже щось робити, тут вже можна відмовлятися, бо спрацьовує власне правове поле. На жаль, у нас надурочні вважаються чимось таким нормальним, без компенсації тощо”, - зауважив юрист.

Психологи також переконують, що жити однією роботою не корисно. “Людина повинна зрозуміти, що щось в його житті відбувається не так, якщо вона живе виключно роботою”, - зауважила психоаналітикиня Юлія Шуваєва.

Новини України: як не втратити здоров'я через перепрацювання

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