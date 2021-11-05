В Украине стремительно подорожал рис: какая стоимость крупы

Стоимость крупы – от 35 грн.

На украинских рынках и в магазинах стремительно удорожал рис.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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На полках украинских магазинов стоимость колеблется от 35 до 50 гривен за килограмм.

По данным Госстата, скачок цен на рис произошел еще в мае этого года. Тогда крупа подорожала почти на 14%. Впрочем, по данным ведомства, за последний месяц стоимость килограмма подскочила еще более чем на 7 гривен.

Среди основных причин удорожания риса производители называют повышение тарифов на энергоносители. Хотя и урожай в этом году собрали хороший.

Как сообщалось, в Украине подорожали помидоры и свекла. За прошлую неделю стоимость томатов выросла на 7%. Килограмм стоит около 40 гривен за килограмм. Цена свеклы выросла на 4% и составляет почти 9 гривен за килограмм.

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