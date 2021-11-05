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В Україні стрімко здорожчав рис: яка вартість крупи

В Україні стрімко здорожчав рис: яка вартість крупи

pixabay.com

Вартість крупи - від 35 грн.

На українських ринках і в магазинах стрімко здорожчав рис. 

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

На полицях українських магазинів його вартість коливається від 35 до 50 гривень за кілограм.

За даними Держстату, стрибок цін на рис стався ще в травні цього року. Тоді крупа подорожчала майже на 14%.  Утім, за даними відомства, за останній місяць вартість кілограму підскочила ще на понад 7 гривень.

Серед основних причин подорожчання рису виробники називають підвищення тарифів на енергоносії. Хоча й урожай цього року зібрали хороший.

Як повідомлялося, в Україні здорожчали помідори й буряки. За минулий тиждень вартість томатів зросла на 7%. Кілограм коштує майже 40 гривень за кілограм. Ціна буряка зросла на 4% і становить майже 9 гривень за кілограм. 

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