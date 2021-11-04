Анна Сєдокова показала, який вигляд мала у 16 років: "У мене щось із зубами та бровами"

Анна Сєдокова показала, який вигляд мала у 16 років: "У мене щось із зубами та бровами"

Зірка поділилась архівним відео.

Співачка, екссолістка гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова вирішила пригадати свої юні роки.

Так, вона опублікувала архівне відео на своїй сторінці в Instagram. Ролик був зроблений, колі зірці було всього 16 років. Саме тоді вона намагалась вступити до Театрального інституту. Втім, зірка "провалила" іспити.

На відео артистка зображена з чорним кучерявим волоссям та дивним загадковим макіяжем.

"У мене чомусь чорне волосся, хоча, я пам'ятаю. Дуже намагалася бути гарною, купила фарбу в овочевому за рогом, і вона виявилася чорною. У мене щось із зубами та бровами, загадковий макіяж, як у гота. Але я була щирою дитиною, яка мріяла про велику сцену", - говорить Анна.

Так, зірка говорить, коли отримала за іспити лише трійки, то вважала себе нікчемною. Вона думала, що ніколи їй не бути артисткою. На щастя, доля вирішила інакше. Анна стала успішною співачкою.

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