Газету Kyiv Post очолив Люк Шеньє

Генеральним директором англомовної газети Kyiv Post став Люк Шеньє (Luc Chénier).

Він є громадянином Канади і вже понад 25 років є резидентом України. Шеньє очолював Kyiv Post від 2016 до 2018 року, а потім заснував спеціалізоване агентство PLAN C.

"Люк займатиметься наступним етапом розвитку Kyiv Post, оскільки ми продовжуємо реалізацію амбітних планів розширення видання. Ми дуже сподіваємось на зміцнення позицій Kyiv Post як глобального голосу України. Вже найближчим часом ми представимо покращену версію Kyiv Post під керівництвом Люка", — зазначив власник Kyiv Post Аднан Ківан.

За словами генерального директора Kyiv Post Люка Шеньє, для нього перше завдання як нового керівника — подякувати людям, які зробили цей бренд всесвітньо визнаним символом якісної журналістики.

"Передусім я хотів би сказати спасибі колишньому головному редактору Брайану Боннеру за його багаторічну працю. Я вважаю, що Браян встановив стандарти для покоління українських журналістів. Kyiv Post як флагман незалежної журналістики та свободи слова в демократичній Україні, скоро повернеться. Я прошу вашого терпіння та розуміння найближчим часом, тому що ми готуємо ґрунт для наступного розділу в історії найпопулярнішого англомовного видання в Україні", — заявив новий генеральний директор Kyiv Post.

Люк Шеньє – професіонал у галузі ЗМІ, комунікацій та маркетингу. Працював у великих міжнародних компаніях. У 2005 році заснував у Києві агентство 5th Element Аdvertising, потім був маркетинговим та цифровим директором MTV Україна. 2013-го Шеньє запросили на посаду директора зі стратегії Havas Worldwide в Україні, тоді ж він заснував компанію Titanium Presentations, яка зняла для українського уряду серію промороликів Ukraine. Open for U.

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