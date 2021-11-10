Чому температура 37 на 6-7 день коронавірусу - ще не привід для радощів: лікар пояснив

Чому температура 37 на 6-7 день коронавірусу - ще не привід для радощів: лікар пояснив

Іноді у хворих на "ковід" з 6-7 дня різко підвищується температура і вони потрапляють до лікарні з сильним ураженням легень, каже медик Тарас Жиравецький.

Коронавірусна хвороба зараз поводить себе досить підступно. Тому температура 37 градусів на 6-7 день хвороби і нормальна сатурація - це ще не привід для радощів, адже стан пацієнта вже через день-два може різко погіршитися і він може потрапити до лікарні з сильним ураженням легень.

Про це в коментарі ТСН.ua розповів радник мера Львова з медичних питань, лікар Тарас Жиравецький.

За словами медика, часто така температура пацієнтів не лякає лікарів, але бувають випадки, що стан таких хворих різко погіршується і це може свідчити про сильне ураження легень.

"У частини пацієнтів температура на 6-7 день підвищується до 37,1°-37,2° і це не викликає занепокоєння лікаря, сатурація може бути нормальною, але через 1-2 дні вона може різко погіршитися. І ми розуміємо, що щось відбувається не так. Тоді пацієнтів ми скеровуємо на комп'ютерну томографію або рентген і бачимо досить сильне ураження легень", - каже лікар Жиравецький.

Лікар пояснює, що таке різке підняття температури на 7 день хвороби раніше дивувало медиків, але згодом лікарі з'ясували причину.

"Основним симптомом, який нас насторожував, це було підвищення температури з 6-7 дня захворювання. Ми розуміли, що це стається не через вірус, а з іншої причини, найчастіше - приєднання бактеріальної інфекції", - каже Тарас Жиравецький.

Аби не допустити небезпечного моменту, медик радить здати аналізи.

"Єдиним шансом спіймати цей момент - на 6-7 день зробити аналіз на с-реактивний білок (CRP) і згодом повторити його через 2-3 дні. Таким чином ми можемо спробувати спіймати момент початку сильного запалення, яке потребує госпіталізації і потужного лікування", - каже лікар.

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