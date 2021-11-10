Почему температура 37 на 6-7 день коронавируса - еще не повод для радости: врач объяснил

Почему температура 37 на 6-7 день коронавируса - еще не повод для радости: врач объяснил

Иногда у больных с 6-7 дня резко повышается температура и они попадают в больницу с сильным поражением легких, говорит медик Тарас Жиравецкий.

Коронавирусная болезнь сейчас ведет себя довольно коварно. Поэтому температура 37 градусов на 6-7 день болезни и нормальная сатурация – это еще не повод для радости, ведь состояние пациента уже через день-два может резко ухудшиться и он может попасть в больницу с сильным поражением легких.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал советник мэра Львова по медицинским вопросам, врач Тарас Жиравецкий.

По словам медика, часто такая температура пациентов не пугает врачей, но бывают случаи, когда состояние таких больных резко ухудшается, что может свидетельствовать о сильном поражении легких.

"У части пациентов температура на 6-7 день поднимается до 37,1°-37,2° и это не вызывает беспокойства врача, сатурация может быть нормальной, но через 1-2 дня она может резко ухудшиться. И мы понимаем, что что-то происходит не так. Тогда пациентов мы направляем на компьютерную томографию или рентген и видим достаточно сильное поражение легких", — говорит врач Жиравецкий.

Врач объясняет, что столь резкое поднятие температуры на 7 день болезни раньше удивляло медиков, но впоследствии врачи выяснили причину.

"Основным симптомом, который нас настораживал, было поднятие температуры с 6-7 дня заболевания. Мы понимали, что это происходит не из-за вируса, а по другой причине, чаще всего — присоединения бактериальной инфекции", — говорит Тарас Жиравецкий.

Чтобы не допустить опасного момента, врач советует сдать анализы.

"Единственным шансом поймать этот момент — на 6-7 день сделать анализ на с-реактивный белок (CRP) и повторить его через 2-3 дня. Таким образом мы можем попытаться поймать момент начала сильного воспаления, которое требует госпитализации и мощного лечения", – говорит врач.

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