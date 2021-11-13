Сырники с тыквой: рецепт полезного блюда

Сырники – традиционное украинское блюдо, не теряющее своей актуальности и на современной кухне.
Они хороши как на завтрак, так и на ужин. Богатые белком сырники можно сделать еще полезнее, введя в их состав растительную клетчатку, например, тыкву, содержащую к тому же немало каротина.
Ингредиенты:
- 500 г творога
- 200 г тыквы
- 175 г муки
- 30 г манной крупы
- 3 яйца
- 3 столовые ложки сахара
- 2 столовые ложки изюма
- растительное масло
- соль
Приготовление
Изюм тщательно промыть и залить на 15 минут теплой водой.
Очищенную тыкву нарезать кубиками, припустить в небольшом количестве воды, отцедить и приготовить пюре.
Творог тщательно растереть, вбить яйца, добавить тыквенное пюре, всыпать манную крупу, сахар, соль, хорошо вымешать и оставить на 30 минут, чтобы набухла манка.
В творожную массу всыпать отцеженный и просушенный изюм и 150 г муки и еще раз хорошо перемешать.
Из подготовленной массы сформовать круглые сырники, обвалять каждый в оставшейся муке и обжарить с обеих сторон на раскаленном растительном масле до образования румяной золотистой корочки.
На заметку
К сырникам с тыквой подайте сметану, мед, сгущенное молоко или варенье.
Тыкву для сырников, как и сами сырники, можно запечь в духовке.
Творожную массу при желании ароматизируйте ванильным сахаром, тертой лимонной цедрой, молотой корицей или мускатным орехом.
Вместо изюма можете использовать вяленую клюкву, измельченную курагу или цукаты.
Если вы ограничиваете количество сахара в рационе, приготовьте несладкие сырники, исключив из рецепта изюм и добавив ароматизированную соль типа сванской, пропущенный через пресс чеснок или смесь сушеных пряных трав.
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