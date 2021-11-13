Сырники с тыквой: рецепт полезного блюда

Сырники – традиционное украинское блюдо, не теряющее своей актуальности и на современной кухне.

Они хороши как на завтрак, так и на ужин. Богатые белком сырники можно сделать еще полезнее, введя в их состав растительную клетчатку, например, тыкву, содержащую к тому же немало каротина.

Ингредиенты:

500 г творога

200 г тыквы

175 г муки

30 г манной крупы

3 яйца

3 столовые ложки сахара

2 столовые ложки изюма

растительное масло

соль

Приготовление

Изюм тщательно промыть и залить на 15 минут теплой водой.

Очищенную тыкву нарезать кубиками, припустить в небольшом количестве воды, отцедить и приготовить пюре.

Творог тщательно растереть, вбить яйца, добавить тыквенное пюре, всыпать манную крупу, сахар, соль, хорошо вымешать и оставить на 30 минут, чтобы набухла манка.

В творожную массу всыпать отцеженный и просушенный изюм и 150 г муки и еще раз хорошо перемешать.

Из подготовленной массы сформовать круглые сырники, обвалять каждый в оставшейся муке и обжарить с обеих сторон на раскаленном растительном масле до образования румяной золотистой корочки.

На заметку

К сырникам с тыквой подайте сметану, мед, сгущенное молоко или варенье.

Тыкву для сырников, как и сами сырники, можно запечь в духовке.

Творожную массу при желании ароматизируйте ванильным сахаром, тертой лимонной цедрой, молотой корицей или мускатным орехом.

Вместо изюма можете использовать вяленую клюкву, измельченную курагу или цукаты.

Если вы ограничиваете количество сахара в рационе, приготовьте несладкие сырники, исключив из рецепта изюм и добавив ароматизированную соль типа сванской, пропущенный через пресс чеснок или смесь сушеных пряных трав.

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