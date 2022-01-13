В Україні почали вести облік антибіотиків: що зміниться

У МОЗ хочуть контролювати споживання таких препаратів.

В Україні від початку 2022 року медичні заклади почали вести облік загального споживання антимікробних препаратів, серед яких є антибіотики.

Про це повідомила пресслужба Міністерство охорони здоровʼя.

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"Це дасть змогу побачити, скільки антибіотиків (і яких саме) призначають лікарі пацієнтам в стаціонарних відділеннях, і оцінити виправданість таких призначень, забезпечити контроль за внутрішньолікарняними інфекціями та зменшити термін перебування пацієнтів на стаціонарному лікуванні", - наголошують у відомстві.

Зазначається, що у квітні цього року повинне стартувати відпускання та виписування електронних рецептів на зареєстровані в Україні антибактеріальні (протимікробні) препарати.

Для отримання цих ліків передбачений алгоритм:

пацієнт звертається до лікаря;

медик виписує рецепт в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ);

також лікар надає пацієнту номер рецепта й інформацію про ліки;

потім пацієнт звертається до аптеки, підключеної до ЕСОЗ, та повідомляє там номер рецепта;

фармацевт за цим номером побачить призначеня і зможе продати ліки.

У Мінохорони здоров'я вважають, що таким чином зможуть дієвіше контролювати обіг антибіотиків у країні. Адже часто їх пацієнти "ппиписують самі собі". Втім, надлишкове вживання таких препаратів призводить до розвитку широкої резистентності - механізму, який знижує їхню ефективність. "Бактерії стають стійкими до деяких ліків, і це поступово ускладнює або унеможливлює протидію інфекціям", - повідомили у МОЗ.

Наразі міністерство не має точної інформації, скільки антимікробних препаратів споживають українці. Втім, торік загальний обсяг усіх продажів і закупівель препаратів перевищив 6,4 млрд грн - на 40% більше ніж у 2018 році.

Нагадаємо, необхідність у прийманні антибіотиків визначає лікар і лише за наявності лабораторно підтвердженої бактеріальної інфекції або за обґрунтованої підозри на неї. COVID-19 має вірусне походження, а антибіотики діють лише на бактерії. Приймати антибіотики для "профілактики" - недоцільно, адже вони не лікують COVID-19, а тільки можуть погіршити стан хворого.

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