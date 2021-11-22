​​Чи потрібно приймати антибіотики під час лікування COVID-19: відповідь МОЗ

​​Чи потрібно приймати антибіотики під час лікування COVID-19: відповідь МОЗ

Необхідність у прийманні антибіотиків визначає лікар і лише за наявності лабораторно підтвердженої бактеріальної інфекції, або за обґрунтованої підозри на неї.

COVID-19 має вірусне походження, а антибіотики діють лише на бактерії. Приймати антибіотики для "профілактики" - недоцільно, адже вони не лікують COVID-19, а тільки можуть погіршити стан хворого.

Про це повідомляється на сайті Міністерством охорони здоров'я України.

"Рішення про застосування антибіотиків ухвалює виключно лікар. Антибіотики можуть призначити лише за наявності лабораторно підтвердженої супутньої бактеріальної інфекції або за обґрунтованій підозрі на неї", - йдеться у повідомленні.

Лікування під час легкого ступеня захворювання, коли пацієнт лікується амбулаторно, передбачає повноцінне харчування, достатню кількість рідини, симптоматичне лікування із застосуванням жарознижуючих засобів (парацетамол, ібупрофен тощо) при лихоманці та болю. І жодних антибіотиків, кажуть у МОЗ.

Під час середнього ступеня тяжкості антибактеріальні засоби також протипоказані, вони можуть призначатися виключно за наявності лабораторно підтвердженої супутньої бактеріальної інфекції або при обґрунтованій підозрі на неї.

Під час тяжкого та критичного станів використання антибіотиків розглядається також за умови приєднання бактеріальної флори, додали у Міністерстві охорони здоров'я України.

Читайте також: