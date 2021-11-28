Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 28 листопада

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 28 листопада

За останню добу кількість хворих зросла на понад 7 тисяч.

В Україні станом на ранок 28 листопада зафіксовано 7 483 нові випадки коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 400 людей, 10 270 пацієнтів одужало.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 3 456 осіб, а 139 476 людей вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 422 023 особи;

одужало – 2 910 237 осіб;

летальних випадків – 85 117;

проведено ПЛР-тестувань – 15 819 249.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 289 463 людини, з них отримали одну дозу – 13 289 461 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 904 799 людей. Загалом проведено 24 194 260 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.