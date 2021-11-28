Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 28 ноября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 28 ноября

За последние сутки количество больных возросло более чем на 7 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 28 ноября зафиксировано 7 483 новых случая коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 400 человек, 10 270 пациентов выздоровели.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 3 456 человек, а 139 476 человек вакцинировано против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 422 023 человека;

поправилось – 2 910 237 человек;

летальных исходов – 85 117;

проведено ПЦР-тестов – 15 819 249.

С начала вакцинальной кампании привито 13 289 463 человека, из них получили одну дозу – 13 289 461 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 904 799 человек. Всего проведено 24 194 260 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.