На Дніпропетровщині лоб у лоб зіткнулися два легковики: постраждали четверо людей

На Дніпропетровщині лоб у лоб зіткнулися два легковики: постраждали четверо людей

В обставинах події зараз розбираються правоохоронці.

У Дніпропетровській області ввечері 27 листопада сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: на дорозі лоб у лоб зіткнулися два легковики. Внаслідок чого постраждали чотири особи.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

Як стало відомо, подія сталася на трасі "Харків — Сімферополь" поряд із селищем Вільне Новомосковського району. Там на дорозі на швидкості зіткнулися автомобілі "Таврія" та "ВАЗ". Внаслідок чого автомобілі буквально перетворилися на купу металу.

З "ВАЗа" рятувальникам довелося вирізати 27-річного водія, якого затиснуло конструкціями автомобіля. Згодом його передали працівникам екстреної медичної допомоги.

В аварії також постраждали троє пасажирів "Таврії" — їх госпіталізували до лікарні.

“Постраждалих направлено до травматологічного відділення Новомосковської центральної регіональної лікарні інтенсивного лікування. Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП”, — підкреслили в пресслужбі ДСНС області.

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