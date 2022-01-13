В Украине начали вести учет антибиотиков: что изменится

В Минздраве хотят контролировать потребление таких препаратов.
В Украине с начала 2022 года медицинские учреждения начали вести учет общего потребления антимикробных препаратов, среди которых есть антибиотики.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
"Это позволит увидеть, сколько антибиотиков (и каких именно) назначают врачи пациентам в стационарных отделениях, и оценить оправданность таких назначений, обеспечить контроль за внутрибольничными инфекциями и уменьшить срок пребывания пациентов на стационарном лечении", — отмечают в ведомстве.
Отмечается, что в апреле этого года должно стартовать отпуск и выписка электронных рецептов на зарегистрированные в Украине антибактериальные (противомикробные) препараты.
Для получения этого лекарства предусмотрен алгоритм:
- пациент обращается к врачу;
- медик выписывает рецепт в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ);
- также врач предоставляет пациенту номер рецепта и информацию о лекарстве;
- затем пациент обращается в аптеку, подключенную к ЕСОЗ, и сообщает там номер рецепта;
- фармацевт по этому номеру увидит назначение и сможет продать лекарство.
В Минздраве считают, что таким образом смогут более эффективно контролировать оборот антибиотиков в стране. Ведь часто их пациенты "приписывают сами себе". Впрочем, избыточное употребление таких препаратов приводит к развитию широкой резистентности – механизма, снижающего их эффективность. "Бактерии становятся устойчивыми к некоторым лекарствам, и это постепенно осложняет или делает невозможным противодействие инфекциям", — сообщили в Минздраве.
Сейчас у министерства нет точной информации, сколько антимикробных препаратов потребляют украинцы. Впрочем, в прошлом году общий объем всех продаж и закупок препаратов превысил 6,4 млрд грн – на 40% больше, чем в 2018 году.
Напомним, необходимость в приеме антибиотиков определяет врач и только при наличии лабораторно подтвержденной бактериальной инфекции или обоснованного подозрения на нее. COVID-19 имеет вирусное происхождение, а антибиотики действуют только на бактерии. Принимать антибиотики для "профилактики" – нецелесообразно, ведь они не лечат COVID-19, а только могут усугубить состояние больного.
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