Компания Merck заявила об эффективности своих таблеток против "Омикрона"

Ранее таблетки продемонстрировали эффективность 30% в снижении тяжелого коронавируса и смерти.

Таблетки "Молнупиравир" против COVID-19 компании Merck могут быть эффективны против "Омикрон"-штамма и других вариантов коронавируса.

Об этом заявили в Merck, сообщает Reuters.

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"Мы уверены, что эти таблетки будут эффективны против "Омикрона". Этот механизм на молекулярном уровне будет действовать против "Омикрона" и, насколько мы знаем, против любого другого варианта, который может появиться", — сказал глава компании Merck Research Laboratories Дин Ли на конференции по здравоохранению.



Отмечается, что точных данных по действию препарата "Молнупиравир" против "Омикрона" пока нет. Согласно исследованию, которое проводилось на 1433 пациентах в ноябре, таблетки продемонстрировали эффективность в 30% в снижении вероятности госпитализации и смерти. Reuters указывает, что предыдущие исследования показали эффективность 50%.

Эти таблетки получили разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в прошлом месяце, а также в ряде других стран, таких как Великобритания, Япония и Индия.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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