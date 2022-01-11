Компанія Merck заявила про ефективність своїх таблеток проти "Омікрону"

Раніше пігулки продемонстрували ефективність у 30% у зниженні тяжкого коронавірусу та смерті.
Таблетки "Молнупіравір" проти COVID-19 компанії Merck можуть бути ефективні проти "Омікрон"-штаму та інших варіантів коронавірусу.
Про це заявили у Merck, повідомляє Reuters.
"Ми впевнені, що ці пігулки будуть ефективними проти "Омікрону". Цей механізм на молекулярному рівні буде діяти проти "Омікрону" і, наскільки ми знаємо, проти будь-якого іншого варіанту, що може з‘явитися", - сказав очільник компанії Merck Research Laboratories Дін Лі на конференції з охорони здоров’я.
Зазначається, що точних даних щодо дії препарату "Молнупіравір" проти "Омікрону" наразі немає. Згідно з дослідженням, яке проводилося на 1 433 пацієнтах у листопаді, пігулки продемонстрували ефективність у 30% у зниженні ймовірності госпіталізації та смерті. Reuters вказує, що попередні дослідження показували ефективність у 50%.
Ці таблетки отримали дозвіл від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) минулого місяця, а також у низці інших країн, таких як Великобританія, Японія та Індія.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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