Україна закликала в ООН закрити небо над атомними станціями

Росія продовжує ядерний тероризм в Україні, зокрема на Запорізькій АЕС.

Україна в ООН закликала закрити небо над атомними станціями в нашій країні. ООН має докласти зусиль, щоб закрити небо над ядерними об’єктами в Україні.

Про це заявив заступник голови МЗС України Микола Точицький, виступаючи на конференції в ООН присвяченій Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, пише "Укрінформ".

Він наголосив, що світ "став свідком того, як виникає в реальності ядерний тероризм", спонсорований ядерною державою.

Точицький закликав ООН докласти "рішучих спільних дій", аби запобігти ядерній катастрофі глобального масштабу.

"Ми просимо закрити небо над атомними станціями в Україні, забезпечити захист системами ППО, довести справою, що агресор не може залишатися без жодного покарання тільки тому, що володіє ядерною зброєю", - заявив він.

Нагадаємо, ЗСУ ювелірно відпрацювали по позиціях окупантів біля Запорізької АЕС.

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