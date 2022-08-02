Украина призвала в ООН закрыть небо над атомными станциями

Россия продолжает ядерный терроризм в Украине, в частности, на Запорожской АЭС.

Украина в ООН призвала закрыть небо над атомными станциями нашей страны. ООН должна приложить усилия, чтобы закрыть небо над ядерными объектами в Украине.

Об этом заявил заместитель главы МИД Украины Николай Точицкий, выступая на конференции в ООН, посвященной Договору о нераспространении ядерного оружия, пишет "Укринформ".

Он подчеркнул, что мир "стал свидетелем того, как возникает в реальности ядерный терроризм", спонсируемый ядерным государством.

Точицкий призвал ООН приложить "решительные совместные действия", чтобы предотвратить ядерную катастрофу глобального масштаба.

"Мы просим закрыть небо над атомными станциями в Украине, обеспечить защиту системами ПВО, доказать делом, что агрессор не может оставаться без всякого наказания только потому, что владеет ядерным оружием", — заявил он.

Напомним, ВСУ ювелирно отработали по позициям оккупантов возле Запорожской АЭС.

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