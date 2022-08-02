Москва использует Запорожскую АЭС как "ядерный щит" — Блинкен

На территории атомной электростанции оккупанты устанавливают военную технику, из которой безнаказанно обстреливают украинские позиции.

Российские оккупанты наносят удары по украинским военным и мирным объектам из военной техники, установленной на Запорожской АЭС. Таким образом они используют атомную станцию как "ядерный щит", поскольку ВСУ не наносят ответных ударов, чтобы не повлечь за этим катастрофу.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Конечно, украинцы не могут открыть ответный огонь, Иначе произойдет ужасная авария на АЭС", — сказал он.

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Блинкен назвал действия России вершиной безответственности и подчеркнул, что Вашингтон глубоко озабочен тем, что Москва использует АЭС в качестве военной базы.

Ранее сообщалось, что оккупанты загнали в машинный зал АЭС первого энергоблока по меньшей мере 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Разместили вооружение рядом с оборудованием, обеспечивающим работу турбогенератора.

Напомним, в ночь на 30 июля в первом микрорайоне Энергодара, прямо перед гостиницей "ОП ЗАЭС", раздалось несколько взрывов, после чего произошел пожар.

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