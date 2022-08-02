Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 2 августа

Дата публикации
Просмотры
11к
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 2 августа

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: во всех сферах деятельности – от профессиональной до бытовой – удачными окажутся только небольшие дела, крупные проекты желательно отложить на пару-тройку дней. Зато можно – и нужно – планировать будущие свершения, составлять планы и продумывать тактику и стратегию достижения перспективных целей. 

Символ дня: журавль. 

Стихия дня: Металл. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: индиго, ультрамарин. 

Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт, розовый халцедон. 

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день протекают в легкой форме и быстро проходят, а чтобы они не привели к неприятным последствиям в виде осложнений, необходимо приступить к лечению без промедления. День благоприятен для проведения омолаживающих процедур. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому, если увиденный вами "сюжет" окажется благоприятным, никому о нем не рассказывайте, чтобы не сглазить. 

Афоризм дня: "Говорят, что молитва – это когда ты говоришь с Богом, а медитация – это когда ты его слушаешь" (Элизабет Гилберт). 

Геометрическая фигура дня: овал. 

Ангел-хранитель дня: Элар – люди, которые находятся под его покровительством, побеждают всегда и во всем. 

Магия и мистика дня: большую силу приобретает любовная магия – прежде всего привороты, которые должны соединить любящих людей. 

Табу дня: категорически не рекомендуется давать деньги взаймы. 

Читайте также:

Следующая публикация