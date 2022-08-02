Астрологический прогноз на 2 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: во всех сферах деятельности – от профессиональной до бытовой – удачными окажутся только небольшие дела, крупные проекты желательно отложить на пару-тройку дней. Зато можно – и нужно – планировать будущие свершения, составлять планы и продумывать тактику и стратегию достижения перспективных целей.
Символ дня: журавль.
Стихия дня: Металл.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: индиго, ультрамарин.
Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт, розовый халцедон.
За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день протекают в легкой форме и быстро проходят, а чтобы они не привели к неприятным последствиям в виде осложнений, необходимо приступить к лечению без промедления. День благоприятен для проведения омолаживающих процедур.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому, если увиденный вами "сюжет" окажется благоприятным, никому о нем не рассказывайте, чтобы не сглазить.
Афоризм дня: "Говорят, что молитва – это когда ты говоришь с Богом, а медитация – это когда ты его слушаешь" (Элизабет Гилберт).
Геометрическая фигура дня: овал.
Ангел-хранитель дня: Элар – люди, которые находятся под его покровительством, побеждают всегда и во всем.
Магия и мистика дня: большую силу приобретает любовная магия – прежде всего привороты, которые должны соединить любящих людей.
Табу дня: категорически не рекомендуется давать деньги взаймы.
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