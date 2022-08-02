Астрологический прогноз на 2 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: во всех сферах деятельности – от профессиональной до бытовой – удачными окажутся только небольшие дела, крупные проекты желательно отложить на пару-тройку дней. Зато можно – и нужно – планировать будущие свершения, составлять планы и продумывать тактику и стратегию достижения перспективных целей.

Символ дня: журавль.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: индиго, ультрамарин.

Счастливые камни дня: цитрин, гиацинт, розовый халцедон.

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день протекают в легкой форме и быстро проходят, а чтобы они не привели к неприятным последствиям в виде осложнений, необходимо приступить к лечению без промедления. День благоприятен для проведения омолаживающих процедур.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому, если увиденный вами "сюжет" окажется благоприятным, никому о нем не рассказывайте, чтобы не сглазить.

Афоризм дня: "Говорят, что молитва – это когда ты говоришь с Богом, а медитация – это когда ты его слушаешь" (Элизабет Гилберт).

Геометрическая фигура дня: овал.

Ангел-хранитель дня: Элар – люди, которые находятся под его покровительством, побеждают всегда и во всем.

Магия и мистика дня: большую силу приобретает любовная магия – прежде всего привороты, которые должны соединить любящих людей.

Табу дня: категорически не рекомендуется давать деньги взаймы.

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