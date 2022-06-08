Навіщо Росія проводить навчання з ядерними комплексами "Ярс" - експерт

Наразі в РФ тривають навчання з комплексом для запуску ядерних ракет.

Росія має найбільший потенціал ядерної зброї у світі. Її надійність і технологічність може викликати питання, вона поступається тій зброї, яку роблять на Заході, але за кількістю її найбільше. Перед вторгненням в Україну Росія також проводила подібні навчання.

Про це повідомив експерт Центру оборонних стратегій, капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ Андрій Риженко в ефірі марафону телеканалу "Freeдом".

"Це загроза. Перед вторгненням в Україну Росія проводила подібні навчання у себе. За три місяці вони знов повторюють ці навчання. Можливо, це планові заходи, як демонстрація сили", - зазнаичв експерт.

Але все більш відкрито політичне керівництво РФ вимагає зняття санкцій. Отже очільнику Кремля, за словами Риженка, має бути зрозуміло, що ті посадовці, яким він ставить завдання щодо застосування зброї, можеть на це не погодитися.

"Рішення щодо виконання наказу про застосування зброї ухвалює певне коло осіб. Є інформація про те, що не всі ці люди, які входять у ланцюжок, дадуть згоду на старт. До того ж американська сторона попереджала, що буде відповідь", - додав експерт.

Американські чиновники раніше попереджали про можливість застосування тактичної ядерної зброї в Україні. Так, директор ЦРУ Вільям Бернс заявляв, що управління "дуже уважно" спостерігає за цим, наголосивши, що США, однак, поки не бачать жодних ознак підготовки до реалізації РФ такого сценарію.

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