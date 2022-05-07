Очільник ЦРУ прокоментував, чи існує загроза ядерної атаки РФ по Україні

Центральне розвідувальне управління поки не бачить ознак підготовки Росії до використання ядерної атака по території України.

Водночас у відомстві зауважили, що не потрібно недооцінювати можливий ризик застосування Путіним ядерної зброї під час другої фази війни через численні провали російської армії на полі бою.

Про це під час виступу у Вашингтоні заявив голова організації Вільям Берн, передає CNN.

Він запевнив, що відстежити підготовку ядерного удару цілком можливо, зокрема через супутникові знімки.

"З огляду на тип брязкання шаблями... ми чули від російського керівництва, ми не можемо легковажно ставитися до цих можливостей", - сказав Бернс. - У момент, коли ставки для путінської Росії дуже високі, і ці ризики на цій другій фазі конфлікту серйозні, то їх не слід недооцінювати".

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