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Очільник ЦРУ прокоментував, чи існує загроза ядерної атаки РФ по Україні

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Очільник ЦРУ прокоментував, чи існує загроза ядерної атаки РФ по Україні

commons.wikimedia.org

Центральне розвідувальне управління поки не бачить ознак підготовки Росії до використання ядерної атака по території України.

Водночас у відомстві зауважили, що не потрібно недооцінювати можливий ризик застосування Путіним ядерної зброї під час другої фази війни через численні провали російської армії на полі бою.

Про це під час виступу у Вашингтоні заявив голова організації Вільям Берн, передає CNN.

Він запевнив, що відстежити підготовку ядерного удару цілком можливо, зокрема через супутникові знімки.

"З огляду на тип брязкання шаблями... ми чули від російського керівництва, ми не можемо легковажно ставитися до цих можливостей", - сказав Бернс. - У момент, коли ставки для путінської Росії дуже високі, і ці ризики на цій другій фазі конфлікту серйозні, то їх не слід недооцінювати".

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