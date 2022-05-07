Глава ЦРУ прокомментировал, существует ли угроза ядерной атаки РФ по Украине

Центральное разведывательное управление пока не видит признаков подготовки России к использованию ядерной атаки по территории Украины.

В то же время, в ведомстве отметили, что не нужно недооценивать возможный риск применения Путиным ядерного оружия во время второй фазы войны из-за многочисленных провалов российской армии на поле боя.

Об этом во время выступления в Вашингтоне заявил глава организации Уильям Берн, передает CNN.

Он заверил, что отследить подготовку ядерного удара вполне возможно, в частности, через спутниковые снимки.

"Учитывая тип бряцания саблями... мы слышали от российского руководства, мы не можем легкомысленно относиться к этим возможностям", — сказал Бернс. – В момент, когда ставки для путинской России очень высоки, и эти риски на этой второй фазе конфликта серьезны, то их не следует недооценивать".

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