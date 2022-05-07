Блинкен: Путин переписывает историю, чтобы оправдать войну против Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил президента РФ в попытке исказить историю. Он считает, что Путин таким образом хочет оправдать свое жестокое вторжение в Украину.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент России Владимир Путин пытается исказить историю, чтобы оправдать свою неспровоцированную и жестокую войну против Украины.

Об этом Блинкен сказал в заявлении к 77-летию победы над нацистами.

"Поскольку в Европе снова кипит война, мы должны усилить нашу решимость противостоять тем, кто сейчас стремится манипулировать исторической памятью, чтобы продвигать собственные амбиции. Победу союзников над нацистами следует уважать как достижение коллективного героизма и жертвенности. Президент Путин пытается исказить историю, чтобы попытаться оправдать свою неспровоцированную и жестокую войну против Украины", — отметил он.

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По его словам, во время чествования окончания Второй мировой войны "у нас есть священная обязанность перед павшими: говорить правду о прошлом и поддерживать всех тех, кто в наше время стоит на защите свободы".

"Изучающие прошлое знают, что президент Зеленский и смелые люди Украины воплощают дух победивших во время Второй мировой войны. Они доблестно защищают свою страну, свою демократию и законное будущее Украины в единой, свободной и мирной Европе", — резюмировал Блинкен.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном. Дипломаты обсудили предоставление помощи Украине в размере 33 миллиарда долларов.

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