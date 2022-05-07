Блінкен: Путін переписує історію, щоб виправдати війну проти України

Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив президента РФ у намаганні перекрутити історію. Він вважає, Путін таким чином хоче виправдати своє жорстоке вторгнення в Україну.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент Росії Володимир Путін намагається перекрутити історію, щоб виправдати свою неспровоковану і жорстоку війну проти України.

Про це Блінкен сказав у заяві до 77-ї річниці перемоги над нацистами.

"Оскільки в Європі знову вирує війна, ми повинні посилити нашу рішучість протистояти тим, хто зараз прагне маніпулювати історичною пам’яттю, щоб просувати власні амбіції. Перемогу союзників над нацистами слід шанувати як досягнення колективного героїзму та жертовності. Президент Путін намагається перекрутити історію, щоб спробувати виправдати свою неспровоковану і жорстоку війну проти України", - зазначив він.

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За його словами, у час вшанування закінчення Другої світової війни "ми маємо священний обов’язок перед полеглими: говорити правду про минуле та підтримувати всіх тих, хто в наш час стоїть на захисті свободи".

"Ті, хто вивчає минуле, знають, що президент Зеленський і сміливі люди України втілюють дух тих, хто переміг під час Другої світової війни. Вони доблесно захищають свою країну, свою демократію та законне майбутнє України в єдиній, вільній та мирній Європі", - резюмував Блінкен.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефоннну розмову з держсекретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном. Дипломати обговорили надання допомоги Україні в розмірі 33 мільярдів доларів.

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