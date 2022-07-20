У Китаї - переполох через виявлений випадок бубонної чуми

Небезпечне захворювання виявили у 45-річного чоловіка, який повернувся до китайського міста Іньчуань із автономного району Внутрішня Монголія.

У Нінся-Хуейському автономному районі на півночі Китаю запроваджено четвертий, підвищений рівень реагування на епідеміологічну загрозу через виявлений тут випадок зараження бубонною чумою.

Про це йдеться в опублікованій у вівторок, 19 липня, заяві Комітету охорони здоров'я регіону.

За даними влади, захворювання виявили у 45-річного чоловіка, який повернувся до міста Іньчуань із автономного району Внутрішня Монголія. Перші симптоми захворювання у нього виявилися 12 липня, а наступного дня він звернувся за допомогою до медичного закладу. Лікарі підтвердили захворювання у вівторок, 19 липня.

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Припускається, що бубонна чума була завезена до країни з-за кордону.

Також китайські медики не виключають, що інфікований уже встиг побувати у кількох місцях. Швидше за все, він також спілкувався з великою кількістю людей після повернення на батьківщину.

Нагадаємо, у Росії 12 липня офіційно підтвердили перший випадок віспи мавп.

Мавпяча віспа може стати новою епідемією

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