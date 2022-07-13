В Одесі зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції: що сталося

Гострі кишкові інфекції – одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей.
З 8 по 12 липня 2022 року Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб отримав 15 екстрених повідомлень щодо госпіталізації людей (з них 2 дитини) із симптомами гастроентероколіту, харчової токсикоінфекції – підвищеною температурою, загальною слабкістю, кишковими розладами, блювотою – до Міської клінічної інфекційної лікарні та Багатопрофільного медичного центру університетської клініки Одеси.
Під час епідрозслідування встановлено, що всі постраждалі пов'язують своє захворювання із вживанням кондитерського виробу «Тирамісу», виготовленого в Одесі та придбаного в одній із мереж супермаркетів міста.
Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб спільно з Головним управлінням Держпродспоживслужби проводять комплекс протиепідемічних заходів для виявлення джерела інфекції.
Нагадуємо, гострі кишкові інфекції – одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей. Зазвичай ГКІ спричинено бактеріями або вірусами, які потрапляють в організм людини із зараженою їжею чи водою.
Щоб уберегтися від харчових отруєнь і гострих кишкових інфекцій, вживайте лише ті продукти, у якості яких ви впевнені.
Нагадаємо, у Києві зафіксовано випадки захворювання на ботулізм.
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