Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Одесі зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції: що сталося

Дата публікації
Перегляди
251
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Одесі зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції: що сталося

Фото: Pexels

Гострі кишкові інфекції – одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей.

З 8 по 12 липня 2022 року Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб отримав 15 екстрених повідомлень щодо госпіталізації людей (з них 2 дитини) із симптомами гастроентероколіту, харчової токсикоінфекції – підвищеною температурою, загальною слабкістю, кишковими розладами, блювотою – до Міської клінічної інфекційної лікарні та Багатопрофільного медичного центру університетської клініки Одеси. 

Під час епідрозслідування встановлено, що всі постраждалі пов'язують своє захворювання із вживанням кондитерського виробу «Тирамісу», виготовленого в Одесі та придбаного в одній із мереж супермаркетів міста. 

Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб спільно з Головним управлінням Держпродспоживслужби проводять комплекс протиепідемічних заходів для виявлення джерела інфекції. 

Нагадуємо, гострі кишкові інфекції – одні з найпоширеніших інфекційних захворювань, які можуть призвести до серйозних ускладнень, особливо у дітей. Зазвичай ГКІ спричинено бактеріями або вірусами, які потрапляють в організм людини із зараженою їжею чи водою.

Щоб уберегтися від харчових отруєнь і гострих кишкових інфекцій, вживайте лише ті продукти, у якості яких ви впевнені. 

Нагадаємо, у Києві зафіксовано випадки захворювання на ботулізм.

Читайте також:

У Львові шпиталізували 17 відвідувачів ресторану: у всіх діагноз – гостра кишкова інфекція

У Львові шпиталізували 17 відвідувачів ресторану: у всіх діагноз – гостра кишкова інфекція

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Наступна публікація