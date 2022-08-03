Курс долара зміниться: експерти озвучили свої прогнози

Найближчим часом курс долара може наблизитися до офіційного.

Протягом сетрпня американська валюта може стабілізуватися на позначці 37-38 гривень.

Про це повідомляють експерти, яких опитав "Обозреватель".

Керівник відділу аналітики Concorde Capital Олександр Паращій вважає, що паніка через нинішній курс спаде вже протягом найближчих тижнів.

"Готівковий курс наближатиметься протягом серпня до офіційного рівня. Думаю, ймовірним можна вважати курс близько 37-38 гривень за долар", - прогнозує експерт.

Член Ради Національного банку Василь Горбаль зауважує, що на стаблізацію курсу вплине частковий запуск експорту зерна, який розпочинають українські порти. За його словами, вартість долара в умовах війни буде залежати від ситуації на фронті, а також фінансової підтримки української економіки.

"Говорити, що зараз неринковий курс, складно. Це той курс, яким банки, обмінники готові купувати і продавати долари", - каже аналітик і додає, що після зміни настроїв українців і падіння попиту курс, ймовірно, поступово знижуватиметься.

Як повідомлялося, у серпні готівковий курс гривні може зміцнитися та розвернутися ближче до офіційного, який встановив Нацбанк. За словами голови департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталія Ваврищука, статися це може у найближчі тижні.

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