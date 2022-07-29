Чи варто зараз купувати долари: експерт дав пораду

НБУ підвищив офіційний курс долара на 25% – до 36,57 грн за долар. Внаслідок цього виник підвищений попит на валюту в Україні.

Проте купувати долар за теперішнім курсом не варто.

Про це економічний експерт Тарас Козак розповів "24 каналу".

Через підвищення курсу долара українці почали замислюватися над тим, чи варто скуповувати валюту.

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"Мовляв, якщо вже і Нацбанк відпускає курс, далі долар може бути по 40, 50 гривень і вище", – сказав експерт.

Він наголосив, що завжди треба тримати свої активи у різних валютах. Проте Козак не радить купувати долар за теперішнім курсом, натомість варто почекати, оскільки економіка може стабілізуватися.

"Я думаю, що ми ще побачимо курс 35 гривень за долар за умов, що нам допомагає Захід. Також все-таки буде якось здійснюватися експорт морем", – пояснив економічний експерт.

За його словами зміцненню гривні сприятимуть і перемоги України на фронті.

"Тим же, хто має іноземну валюту і незабаром матиме потребу у гривнях для певних розрахунків, можна отримати вигоду у сьогоднішній ситуації. Я б радив скористатися моментом і продавати валюту за цим курсом", – розповів Козак.

Він додав, що долар в Україні зараз переоцінений.

Нагадаємо, за даними інших експертів, в Україні через війну надалі дорожчатиме долар.

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