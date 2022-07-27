Девальвація гривні триватиме: експерти прогнозують зростання курсу долара

В Україні через війну і надалі дорожчатиме долар.

Якщо Кабмін та НБУ правильно відреагують на девальвацію національної валюти, то є шанс, що долар коштуватиме не більше 40 гривень.

Про це пише Forbes.

Експерт CASE Україна та ексзаступник директора департаменту фінстабільності НБУ Євген Дубогриз зазначає, що гривня і надалі девальвуватиме. Проте наскільки, це - залежить від економічної політики Кабміну та НБУ.

"За правильних та скоординованих дій НБУ, Мінфіну, взагалі влади до кінця року матимемо не більше 40 грн/$, якщо брати ринковий курс", - пояснив експерт.

Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук зазначає, що попри економічні негаразди, в Україні зростає попит на іноземні товари, через що прогнозується зростання долара.

"Тож у майбутньому Національному банку, ймовірно, доведеться знову переглядати курс гривні до долара", - каже Ваврищук.

Нагадаємо, у Нацбанку пояснили, чому різко підстрибнув курс долара в обмінниках.

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