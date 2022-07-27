Збирали гроші для допомоги хворим дітям: у Києві викрили масштабну схему псевдоволонтерів

Поліція Києва викрила групу псевдоволонтерів, які організували мережу колцентрів та під приводом збирання грошей для допомоги хворим дітям, привласнювали благодійні внески українців.

Учасники злочинної групи зареєстрували благодійні організації та створили інтернет–сайти з інформацією про збирання грошей на лікування дітей. Диспетчери телефонували громадянам та закликали зробити благодійні внески. Усі кошти шахраї витрачали на власні потреби.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції Києва.

Правоохоронці викрили трьох організаторів-псевдоволонтерів. Фігурантами виявились мешканці столиці – двоє чоловіків, 1985 та 1988 років народження, та жінка, 1991 року народження.

Очільник поліції Києва Іван Вигівський повідомив, що зловмисники орендували приміщення, обладнали його необхідною технікою та організували там колцентри, звідки здійснювались дзвінки українцям.

"Для досягнення своєї мети учасники злочинної групи зареєстрували благодійні організації та створили інтернет–сайти з інформацією про збір грошей на лікування дітей. Далі спільники провели набір так званих операторів, які телефонували громадянам та закликали зробити благодійні внески. Для перерахування готівки вони вказували реквізити фейкових благодійних організацій. Усі зібрані пожертви шахраї витрачали на власні потреби. Ми ліквідували три колцентри та п’ять орендованих приміщень, звідки зловмисники здійснювали свої шахрайські дії", - розповів Вигівський.

У приміщеннях правоохоронці знайшли докази злочинної діяльності. Зокрема понад 600 тисяч гривень, 2400 євро, 900 доларів США, 124 мобільних телефони, 15 ноутбуків, банківські картки, на які здійснювався переказ благодійних коштів, флеш-накопичувачі, сім-карти та велику кількість чорнових записів і бухгалтерської документації.

Тепер шахраям загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

"На даний час злочинну діяльність колцентрів припинено і тривають процесуальні дії щодо документування та зібрання доказової бази відносно інших причетних до кримінального правопорушення осіб. Триває досудове розслідування", - додав генерал поліції.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили шахрая, який за винагороду обіцяв жінці повернути її чоловіка-військовослужбовця з "полону". Після того, як зловмисник отримав від жінки аванс, він припинив виходити на зв’язок.

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