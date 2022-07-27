На Волині рейсовий автобус збив 7-річного хлопчика: фото

У вівторок, 26 липня, на вулиці Жовтневій у селі Світязь Волинської області рейсовий автобус збив 7-річного місцевого хлопчика на велосипеді.

Про це повідомили у поліції Волинської області.

За кермом рейсового автобуса Mercedes-Benz сполученням "Луцьк – Хрипськ" перебував 45-річний водій.

Дитина їхала у попутному напрямку по смузі зустрічного руху. Зі слів водія, хлопчик раптово виїхав на смугу руху автобуса.

Внаслідок ДТП дитину із важкими травмами шпиталізували.

За даними поліції, водій автобуса був тверезим.

Зараз слідчі з’ясовують усі обставини ДТП.

Читайте також: