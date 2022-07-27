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На Волині рейсовий автобус збив 7-річного хлопчика: фото

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На Волині рейсовий автобус збив 7-річного хлопчика: фото

Фото: ГУ Нацполіції у Волинській області

Внаслідок ДТП дитину госпіталізували з важкими травмами.

У вівторок, 26 липня, на вулиці Жовтневій у селі Світязь Волинської області рейсовий автобус збив 7-річного місцевого хлопчика на велосипеді.

Про це повідомили у поліції Волинської області.

За кермом рейсового автобуса Mercedes-Benz сполученням "Луцьк – Хрипськ" перебував 45-річний водій.

Дитина їхала у попутному напрямку по смузі зустрічного руху. Зі слів водія, хлопчик раптово виїхав на смугу руху автобуса.

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Внаслідок ДТП дитину із важкими травмами шпиталізували.

За даними поліції, водій автобуса був тверезим.

Зараз слідчі з’ясовують усі обставини ДТП.

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