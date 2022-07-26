Купили собі за 2 млн джипи та телефони: на Тернопільщині судитимуть псевдоволонтерів

Двоє братів за зібрані на підтримку ЗСУ пожертви придбали для власного використання Range Rover та Audi – Q5, а також мобільні телефони Apple IPhone 13 Pro Max, ювелірні вироби, та інші матеріальні цінності.

На Тернопільщині судитимуть псевдоволонтерів, що використали 2 млн грн пожертв на ЗСУ для власного збагачення.

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

На початку вповномасштабного вторгнення Росії обвинувачені вирішили зайнятися волонтертвом і збирати гроші на підтримку ЗСУ.

Проте на добровільні пожертви громадян вони придбали для власного використання автомобілі Range Rover та Audi Q5, а також мобільні телефони, ювелірні вироби та інші матеріальні цінності на загальну суму близько 2 млн грн.

Водночас псевдоволонтери регулярно робили у соцмережах відеозвіти про начебто передавання на території активних військових дій автомобілів та інших речей військовослужбовцям.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили незаконно придбані автомобілі, мобільні телефони, понад 200 тис. грн, 37 тис. доларів США, більше 2 тис. фунтів стерлінгів та майже 7 тис. євро.

Фото: Офіс генерального прокурора

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох псевдоволонтерів та дружини одного з них. Зловмисників звинувачують у використанні благодійних пожертв для особистого збагачення під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Раніше повідомлялося, що на Буковині ділки ввозили з-за кордону авто як гумдопомогу і продавали волонтерам для ЗСУ.

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