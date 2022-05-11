Купили собі Range Rover, Audi Q5 та телефони: на Тернопільщині викрили псевдоволонтерів

Купили собі Range Rover, Audi Q5 та телефони: на Тернопільщині викрили псевдоволонтерів

На Тернопільщині викрили двох псевдоволонтерів, які використали понад 2 млн гривень пожертв на Збройні сили України для власного збагачення.

Про це 11 травня повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Так, на початку війни брати звернулися до громадян із закликами про збір коштів на автомобілі, які згодом обіцяли передати ЗСУ.

За зібрані добровільні пожертви підозрювані придбали для особистого використання автомобілі Range Rover та Audi Q5, а також мобільні телефони та інші матеріальні цінності на загальну суму понад 2 млн гривень.

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При цьому псевдоволонтери регулярно робили у соцмережах відеозвіти про начебто передачу на території активних військових дій автомобілів та інших речей військовослужбовцям.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили незаконно придбані автомобілі, мобільні телефони, понад 200 тис. грн, 37 тис. доларів США, більше 2 тис. фунтів стерлінгів та майже 7 тис. євро.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та накладення арешту на вилучене під час обшуків майно.

Нагадаємо, у Львівській області поліція затримала чоловіка, який продав волонтерам неякісні пластини для бронежилетів.

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