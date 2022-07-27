Нацбанк дозволив банкам продавати більше валюти населенню

Національний банк України від 27 липня дозволив банкам продавати клієнтам більше готівкової валюти.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

"Від 27 липня 2022 року Національний банк України дозволив банкам продавати в готівковому сегменті валютного ринку половину від купленої у громадян від 13 квітня безготівкової валюти додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідне рішення має збільшити пропозицію у готівковому сегменті валютного ринку і з рештою позначитися на послабленні девальваційного тиску. Водночас додатковий тиск на міжнародні резерви НБУ внаслідок використання банками цього дозволу буде помірним і контрольованим.

Як раніше повідомлялося, Національний банк України від 14 квітня дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню. Водночас банки могли здійснювати продаж готівкової валюти клієнтам у межах різниці між загальними обсягами купленої ним готівкової іноземної валюти та проданої.

Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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