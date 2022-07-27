Курс валют на 27 липня: скільки коштують долар і євро

Курс гривні до долара в банківських обмінниках 27 липня ослаб на 40 копійок – до 39,80 грн/дол. До євро гривня ослабла ослабла на 20 копійок – до 40,20 грн/євро.

Про це повідомляє Національний банк України.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 38,80 грн за дол., євро – 38,80 грн за євро.

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Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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