Грецький клуб оголосив про трансфер одного з лідерів "Динамо"

28-річний футболіст підписав із "зеленими" контракт до літа 2025 року. Раніше відхід Вербича з "Динамо" прокоментував президент київського клубу Ігор Суркіс.

Про підписання словенського хавбека грецький клуб оголосив на своєму офіційному сайті.

Зазначимо, що Вербич виступав за "Динамо" від зими 2018 року, коли перебрався до столиці України з данського "Копенгагена" за 4 мільйони євро. За чотири роки у складі "біло-синіх" він провів 121 матч, відзначився 37 голами і 12 асистами. Разом з киянами Беньямін став чемпіоном України, а також дворазовим володарем Кубка та Супекубка країни.

Через повномасштабне російське вторгення до України другу половину минулого сезону Вербич відіграв на правах оренди за варшавську "Легію". Влітку словенець повернувся до київського клубу для підготовки до нового сезону, однак потім вирішив продовжити кар'єру в чемпіонаті Греції.

Додамо, що Вербич активно допомагає українській армії під час війни з Росією. Раніше словенець придбав для ЗСУ дрон із тепловізором та відправив до України партію бронежилетів.

Нагадаємо, сьогодні, 29 липня, київське "Динамо" проведе благодійний товариський поєдинок з англійським "Евертоном". Початок гри - о 21:45 за київським часом. Відеотрансляція матчу доступна на нашому сайті.

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