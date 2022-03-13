Легіонер "Динамо" передав допомогу українській армії (фото)

Вербич придбав дрон з тепловізором та медикаменти.

Вінгер київського "Динамо" Беньямін Вербіч відправив допомогу українській армії, яка захищається від російських окупантів.

Про це повідомила кохана словенського футболіста Альвіна у Instagram stories.

Дівчина словенського футболіста Альвіна повідомила, що він придбав дрон із тепловізором для українських військових.

"Дрон із тепловізором їде в Україну, щоб допомогти нашим воїнам скоріше здобути перемогу", - написала Альвіна в Instagram.

Також українська армія отримає від футболіста медикаменти та джгути для зупинки кровотечі.

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