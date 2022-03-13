Легіонер "Динамо" передав допомогу українській армії (фото)

Вербич придбав дрон з тепловізором та медикаменти.
Вінгер київського "Динамо" Беньямін Вербіч відправив допомогу українській армії, яка захищається від російських окупантів.
Про це повідомила кохана словенського футболіста Альвіна у Instagram stories.
Дівчина словенського футболіста Альвіна повідомила, що він придбав дрон із тепловізором для українських військових.
"Дрон із тепловізором їде в Україну, щоб допомогти нашим воїнам скоріше здобути перемогу", - написала Альвіна в Instagram.
Також українська армія отримає від футболіста медикаменти та джгути для зупинки кровотечі.
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