Евертон - Динамо: онлайн-відеотрансляція благодійного матчу

У п'ятницю, 29 липня, київське "Динамо" проведе товариський поєдинок з англійським "Евертон" під гаслом "Match for Peace! Stop the War!" ("Матч за Мир! Зупинимо Війну!").

Зустріч відбудеться на стадіоні "Гудісон Парк" у Ліверпулі. Початок - о 21:45 за київським часом.

Усі зібрані від продажу квитків кошти будуть спрямовані на підтримку українців, які постраждали від збройної агресії Росії.

Зазначимо, що саме англійський клуб виступив ініціатором проведення цього благодійного поєдинку, висловивши солідарність з нашою країною у боротьбі з російськими окупантами.

За "ірисок" виступає український захисник Віталій Миколенко, який у січні 2022 року перебрався до АПЛ. Минулого сезону він взяв участь у 16 матчах за мерсисайдський клуб у всіх турнірах, в яких зумів відзначитися одним забитим голом.

До вашої уваги пряма відеотрансляція поєдинку між "Евертоном" і "Динамо".

Раніше повідомлялося, що Миколенко забив гол-красень і зробив асист у контрольному матчі "ірисок" проти "Блекпула". У першій грі нового сезону АПЛ підопічні Френка Лемпарда 6 серпня прийматимуть "Челсі".

Нагадаємо, цього тижня "Динамо" у Стамбулі перемогло "Фенербахче" та вийшло до 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де суперником "біло-синіх" стане австрійський "Штурм".

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