Долар буде по 36,6: в НБУ розповіли, коли посилиться гривня

Курс, який ми бачимо в обмінниках сьогодні - спекулятивний.

Гривня має посилитися у найближчі кілька тижнів. Згідно з прогнозами, вона буде коливатися близько офіційного фіксованого курсу для безготівкового ринку - 36,6 гривні за долар.

Про це в ефірі ТСН повідомив заступник голови Ради Національного банку України Василь Фурман.

"Нацбанк не дає прогнозів щодо курсу гривні. Це було до війни і тим більше зараз. Я можу тільки спиратись на думку дуже багатьох експертів, які навіть не працюють в НБУ", - пояснив він.

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Фурман підкреслив, що курс, який ми бачимо в обмінниках сьогодні - спекулятивний.

"Гривня найближчими днями-тижнями посилиться. І вона буде приблизно коливатися близько того офіційного фіксованого курсу для безготівкового ринку - 36,6 гривні за долар", - сказав експерт.

Нагадаємо, НБУ посилив вимоги до обмінників щодо організації торгівлі готівковою валютою. Зокрема, Нацбанк заборонив інформувати про курси валют поза межами кас. Інформацію тепер надають у стандартизованому вигляді у форматі наказу або розпорядження в касах установ.

Чому не можна купити валюту? Василь Фурман у ТСН

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