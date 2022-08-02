Доллар будет по 36,6: в НБУ рассказали, когда усилится гривна

Курс, который мы видим в обменниках сегодня – спекулятивный.

Гривна должна усилиться в ближайшие несколько недель. Согласно прогнозам, она будет колебаться около официального фиксированного курса для безналичного рынка – 36,6 гривны за доллар.

Об этом в эфире ТСН сообщил заместитель председателя Совета Национального банка Украины Василий Фурман.

"Нацбанк не дает прогнозов по курсу гривны. Это было до войны и тем более сейчас. Я могу только опираться на мнение очень многих экспертов, даже не работающих в НБУ", — пояснил он.

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Фурман подчеркнул, что курс, который мы видим в обменниках сегодня – спекулятивный.

"Гривна в ближайшие дни-неделями усилится. И она будет примерно колебаться около того официального фиксированного курса для безналичного рынка — 36,6 гривны за доллар", — сказал эксперт.

Напомним, НБУ ужесточил требования к обменникам по организации торговли наличной валютой. В частности, Нацбанк запретил информировать о курсах валют вне касс. Информацию теперь предоставляют в стандартизированном виде в формате приказа или распоряжения на кассах учреждений.

Почему нельзя купить валюту? Василий Фурман в ТСН

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