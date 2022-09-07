Курс гривні: економіст розповів, чи знеціниться національна валюта

Причини для різкої девальвації гривні поки немає.

Україна отримує від західних партнерів потрібні економічні транші, що допомагає гривні триматись.

Про це сказав інвестиційний банкір, економічний експерт Сергій Фурса в етері телемарафону.

Економіст зазначив, що зараз курси гривні стабілізувався і завдяки допомозі західних партнерів триматиметься і в подальшому.

"Зараз ми отримуємо максимальний рівень з початку війни західної допомоги, в серпні ми отримали 6 млрд при потребі в 4 млрд. Це призвело, в тому числі до зростання резервів НБУ на 3 млрд дол., що є дуже значущим. Тому прямо зараз говорити про те, що гривня на порозі якоїсь девальвації не доводиться",- сказав Фурса.

Економіст зазначив, що за умови, якщо західні партнери надаватимуть Україні 3-4 млрд доларів підтримки, то курс гривні триматиметься.

"Звичайно, ми повинні говорити, що, поки йде війна, тиск на гривню буде. І потенціал до падіння залишатиметься, поки йде війна. Але це має статися в результаті певної сукупності факторів. Ось зараз таких факторів ми не бачимо", - наголосив експерт.

Нагадаємо, експерт пояснив, за яких умов курс долара в Україні становитиме 50 гривень.

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