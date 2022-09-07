Єврокомісія схвалила виділення Україні 5 млрд євро на підтримку бюджету

Єврокомісія та Україна підписали нову програму підтримки бюджету в межах кампанії "Stand up for Ukraine".

Європейська комісія схвалила виділення Україні 5 млрд євро макрофінансової допомоги.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

"Ситуація в Україні вимагає нашої повної підтримки. Сьогодні Єврокомісія пропонує Україні додаткові 5 млрд євро макрофінансової допомоги. Це доповнює 10 млрд євро, які Європейський союз вже надав у вигляді фінансової, гуманітарної та військової допомоги", - йдеться у повідомленні.

Документ про надання коштів підписали під час 8-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі. На зустрічі найвищими посадовцями ЄС є головний дипломат Жозеп Боррель та єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї, від України – прем’єр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, Єврокомісія пропонує не визнавати російські паспорти, видані на окупованих територіях України.

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