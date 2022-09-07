З мобілізацією чоловіків в Україні немає жодних проблем - нардеп

Тривають дискусії з приводу того, які саме військово-облікові спеціальності необхідно залишити для того, аби жінки ставали на військовий облік.

Наразі достатньо велика кількість військовозобов'язаних чоловіків готові йти на фронт добровольцями, однак поки сектор безпеки й оборони не потребує такої кількості бійців.

Про це повідомив народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Під час онлайн-брифінгу він сказав, що на сьогодні з військовим обліком і мобілізацією чоловіків "немає жодної проблеми".

"Є достатньо велика кількість військовозобов'язаних чоловіків, які хочуть служити добровольцями, але на цей момент сектор безпеки й оборони не потребує такої кількості військовозобов'язаних військовослужбовців. І тому навіть чоловіків - усіх, хто хоче виконувати свій військовий обов'язок, - на цей момент ми не мобілізуємо", - заявив Веніславський.

Також він сказав, що наразі тривають дискусії з приводу того, які саме військово-облікові спеціальності необхідно залишити для того, аби жінки ставали на військовий облік.

"І ключове в дискусії полягає в тому, чи робити обов'язковим, тобто визначати, що постановка на військовий облік - це буде обов'язок жінок, чи це право жінок... Верховна Рада найближчим часом розгляне законопроєкт, який комітет рекомендував розглянути за основу в першому читанні, за яким обов'язок ставати на військовий облік буде поширюватися виключно на жінок, які мають військово-медичну професію, споріднену з професією військового медика. Тобто це фактично усі медичні працівники-жінки мають ставати на військовий облік в обов'язковому порядку", - сказав Веніславський.

"Щодо інших військово-облікових спеціальностей, то в цьому проєкті закону... передбачено виключно добровільний порядок. Але під час обговорення на комітеті також йшли дискусії з приводу того, чи варто взагалі робити цей військовий обов'язок для жінок саме обов'язком, чи надати їм можливість і закріпити у вигляді права. Остаточного варіанту відповіді на це запитання ще немає", - додав він.

Веніславський висловив упевненість, що відповідний законопроєкт буде ухвалено протягом найближчого календарного періоду.

"Я думаю, в цьому місяці ми маємо усі шанси ухвалити щонайменше в першому читанні відповідний законопроєкт", - сказав Веніславський.

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