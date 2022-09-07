С мобилизацией мужчин в Украине нет никаких проблем – нардеп

Идут дискуссии по поводу того, какие именно военно-учетные специальности необходимо оставить для того, чтобы женщины становились на военный учет.

Пока достаточно большое количество военнообязанных мужчин готовы идти на фронт добровольцами, однако пока сектор безопасности и обороны не нуждается в таком количестве бойцов.

Об этом сообщил народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Во время онлайн-брифинга он сказал, что на сегодняшний день с военным учетом и с мобилизацией мужчин "нет никакой проблемы".

"Есть достаточно большое количество военнообязанных мужчин, которые хотят служить добровольцами, но на данный момент сектор безопасности и обороны не нуждается в таком количестве военнообязанных военнослужащих. И потому даже мужчин, всех, кто хочет выполнять свой военный долг, на данный момент момент мы не мобилизуем", — заявил Вениславский.

Также он сказал, что сейчас продолжаются дискуссии по поводу того, какие именно военно-учетные специальности необходимо оставить для того, чтобы женщины становились на военный учет.

"И ключевое в дискуссии состоит в том, делать ли обязательным, то есть определять, что постановка на военный учет — это будет обязанность женщин, или это право женщин... Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект, который комитет рекомендовал рассмотреть за основу в первом чтении, согласно которому обязанность становиться на военный учет будет распространяться исключительно на женщин, имеющих военно-медицинскую профессию, которая родственна с профессией военного медика, т.е. ческом порядке", — сказал Вениславский.

"Что касается других военно-учетных специальностей, то в этом проекте закона... предусмотрен исключительно добровольный порядок. Но во время обсуждения на комитете также шли дискуссии по поводу того, стоит ли вообще делать эту военную обязанность для женщин именно обязанностью, предоставить им возможность и закрепить в виде права. Окончательного варианта ответа на этот вопрос еще нет", — добавил он.

Вениславский выразил уверенность, что соответствующий законопроект будет принят в течение ближайшего календарного периода.

"Я думаю в этом месяце мы имеем все шансы принять как минимум в первом чтении соответствующий законопроект", — сказал Вениславский.

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