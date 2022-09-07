Эксперт объяснил, при каких условиях курс доллара в Украине составит 50 гривен

По итогам текущего года ожидается сокращение ВВП Украины на 40%, что приведет к сокращению валютных поступлений и росту курса доллара.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал экономический эксперт Александр Хмелевский.

По его словам, объем импорта остается существенным, ведь из-за сокращения собственного производства многие товары приходится завозить. Прежде всего, это касается продукции военного назначения и энергоносителей, цены на которые сейчас находятся на рекордных уровнях.

"При таких условиях обеспечивать относительную стабилизацию гривни удается благодаря иностранным кредитам и грантам. Однако объемы западных средств, которые получает Украина, значительно ниже, чем ожидания Минфина и НБУ. Учитывая, что осенью спрос на валюту вырастет, а валютные поступления будут существенно отставать, Нацбанку придется увеличить продажу валюты за счет валютных резервов", – отметил он.

По его мнению, вполне вероятно, что к концу года курс наличного доллара вырастет до 50 гривен.

Эксперт также не исключает, что осенью Нацбанк будет вынужден провести очередную официальную девальвацию гривны, и при этом официальный курс гривны может быть снижен до 45 гривен за доллар.

Напомним, НБУ разрешил банкам продавать клиентам весь объем приобретенной у граждан безналичной валюты.

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