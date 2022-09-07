Рейтинг стран, куда женщины могут безопасно ехать самостоятельно

Рейтинг безопасных опубликовало издание Time Out.

Переезжая в другую страну самостоятельно, женщины могут столкнуться с разными проблемами на почве этнического происхождения, из-за криминогенной ситуации в той или иной стране, на почве домашнего насилия, пр. В составлении рейтинга попытались учесть различные факторы, угрожающие женщинам, такие как уровень насилия в отношении женщин в той или иной стране, количество убийств среди женщин, действующие законы о домашнем насилии, масштабы гендерного разрыва в оплате труда, даже процент женщин, которые говорят, что чувствуют себя в безопасности, возвращаясь домой ночью. Исследование было направлено не только на оценку того, насколько страна безопасна для женщин, но и на то, насколько она чувствует себя равной и независимой.

Эксперты из Bounce пришли к выводу, что лучшей страной в мире для одиноких путешествующих женщин является Ирландия, в которой, согласно исследованию, действуют строгие законы против насилия в семье и имеющая хорошие показатели, когда речь идет о гендерном разрыве в оплате. труды. Следующей в рейтинге — Австрия. В этой стране, согласно данным исследования, сравнительно низкий уровень гендерного насилия и большой процент женщин, которые говорят, что чувствуют себя в безопасности, возвращаясь домой ночью. Третье место заняла Норвегия, где, пожалуй, минимальный разрыв в оплате труда мужчин и женщин и низкий уровень убийств среди женщин.

Полный рейтинг безопасных для женщин стран таков:

Ирландия

Австрия

Норвегия

Словения

Швейцария

Испания

Португалия

Канада

Нидерланды

Польша

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