Рейтинг країн, куди жінки можуть безпечно їхати самостійно

Туристична компанія Bounce проаналізувала низку факторів, щоб з'ясувати, які країни 2022 року найкраще підходять для жінок, які самостійно відвідують ту чи інакшу країну.
Рейтинг безпечних країн опублікувало видання Time Out.
Переїжджаючи до іншої країни самостійно, жінки можуть зіткнутися з різними проблемами на ґрунті етнічного походження, через криміногенну ситуацію в тій чи іншій країні, домашнє насилля тощо. У складанні рейтингу спробували врахувати різноманітні фактори, що загрожують жінкам, як-то рівень насильства щодо жінок в тій чи іншій країні, кількість вбивств серед жінок, чинні закони про домашнє насильство, масштаби гендерного розриву в оплаті праці, навіть відсоток жінок, які кажуть, що почуваються в безпеці, повертаючись додому вночі. Дослідження було спрямоване не лише на оцінювання того, наскільки країна безпечна для жінок, а й на те, наскільки вона почуває себе рівною та незалежною.
Експерти з Bounce дійшли висновку, що найкращою країною у світі для самотніх жінок, які мандрують, є Ірландія, в якій, згідно з дослідженням, діють суворі закони проти насильства в сім'ї і яка має добрі показники, коли йдеться про гендерний розрив в оплаті праці. Наступною в рейтингу — Австрія. У цій країні згідно з даними дослідження, порівняно низький рівень ґендерного насильства та великий відсоток жінок, які кажуть, що почуваються в безпеці, повертаючись додому вночі. Третє місце посіла Норвегія, де, мабуть, найменший розрив в оплаті праці чоловіків та жінок і низький рівень убивств серед жінок.
Повний рейтинг безпечних для жінок країн такий:
- Ірландія
- Австрія
- Норвегія
- Словенія
- Швейцарія
- Іспанія
- Португалія
- Канада
- Нідерланди
- Польща
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