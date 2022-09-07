Рейтинг країн, куди жінки можуть безпечно їхати самостійно

Рейтинг безпечних країн опублікувало видання Time Out.

Переїжджаючи до іншої країни самостійно, жінки можуть зіткнутися з різними проблемами на ґрунті етнічного походження, через криміногенну ситуацію в тій чи іншій країні, домашнє насилля тощо. У складанні рейтингу спробували врахувати різноманітні фактори, що загрожують жінкам, як-то рівень насильства щодо жінок в тій чи іншій країні, кількість вбивств серед жінок, чинні закони про домашнє насильство, масштаби гендерного розриву в оплаті праці, навіть відсоток жінок, які кажуть, що почуваються в безпеці, повертаючись додому вночі. Дослідження було спрямоване не лише на оцінювання того, наскільки країна безпечна для жінок, а й на те, наскільки вона почуває себе рівною та незалежною.

Експерти з Bounce дійшли висновку, що найкращою країною у світі для самотніх жінок, які мандрують, є Ірландія, в якій, згідно з дослідженням, діють суворі закони проти насильства в сім'ї і яка має добрі показники, коли йдеться про гендерний розрив в оплаті праці. Наступною в рейтингу — Австрія. У цій країні згідно з даними дослідження, порівняно низький рівень ґендерного насильства та великий відсоток жінок, які кажуть, що почуваються в безпеці, повертаючись додому вночі. Третє місце посіла Норвегія, де, мабуть, найменший розрив в оплаті праці чоловіків та жінок і низький рівень убивств серед жінок.

Повний рейтинг безпечних для жінок країн такий:

Ірландія

Австрія

Норвегія

Словенія

Швейцарія

Іспанія

Португалія

Канада

Нідерланди

Польща

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