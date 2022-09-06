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Глава Еврокомиссии анонсировала 5 млрд евро помощи Украине

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Глава Еврокомиссии анонсировала 5 млрд евро помощи Украине

Фото: Associated Press

В дополнение к 10 миллиардам.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что до 11 сентября Брюссель предложит Украине дополнительные 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи.

Об этом Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter.

Президент Еврокомиссии отметила. что ситуация в Украине все еще нуждается в постоянной поддержке.

"В дополнение к 10 миллиардам евро, которые мы предоставили в настоящее время, мы предложим дополнительные 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи на этой неделе", — написала она.

Напомним, что Европейский Союз рассматривает дополнительные поставки газа из Нигерии, поскольку блок готовится к потенциальному сокращению поставок из России.

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Дата публикации
Просмотры
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