Глава Еврокомиссии анонсировала 5 млрд евро помощи Украине

В дополнение к 10 миллиардам.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что до 11 сентября Брюссель предложит Украине дополнительные 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи.

Об этом Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter.

Президент Еврокомиссии отметила. что ситуация в Украине все еще нуждается в постоянной поддержке.

"В дополнение к 10 миллиардам евро, которые мы предоставили в настоящее время, мы предложим дополнительные 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи на этой неделе", — написала она.

Напомним, что Европейский Союз рассматривает дополнительные поставки газа из Нигерии, поскольку блок готовится к потенциальному сокращению поставок из России.

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